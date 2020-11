Beautiful anticipazioni: Shauna e Ridge incontri ravvicinati molto pericolosi

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 18 novembre 2020? Quali saranno le conseguenze della scelta fatta da Ridge che ha deciso di far si che Flo avesse l’immunità? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles. La situazione tra le famiglie non è semplice: le Logan fanno fronte comune contro Flo, non hanno intenzione di perdonarla per quello che ha fatto. Brooke stenta a credere che Ridge pur di proteggere suo figlio abbia dato la possibilità a Flo di lasciare il carcere. Sotto choc anche Steffy che sta raccogliendo i cocci. La sua sofferenza è grande e il disprezzo che prova per Flo lo è altrettanto. Ma la giovane Logan sembra avere altri interessi: farsi perdonare da Hope ma soprattutto da Wyatt. Il figlio di Bill però in questi giorni complicati ha trovato conforto in Sally…Cosa succederà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTUFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 NOVEMBRE 2020

Ridge sta affrontando un momento molto complicato. Si sente tradito da suo figlio, si sente amareggiato per tutto quello che è successo ma anche solo, visto che Brooke ha in qualche modo preso posizione. La Logan ha cercato in tutti i modi di comprendere Ridge ma la scelta fatta con Flo, non la può accettare.

Shauna si rende conto che per sua figlia a Los Angeles le cose sono complicate ma, visto che alla fine è in questa città che ha una famiglia, vuole fare un tentativo per cercare di mettere a posto le cose. E’ per questo motivo che incontra Brooke e le chiede di ragionare su quello che Flo ha fatto e su quelle che sono le sue responsabilità. Ma Brooke non sembra avere intenzione di perdonare sua nipote…

Ridge molto provato da quello che è successo negli ultimi giorni si consola con una bevuta al Bikini. Lì per caso incontra Shauna...Ci sarò un qualche avvicinamento pericoloso tra i due?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 18 novembre 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.