Il segreto anticipazioni: Mauricio e Francisca riescono a trovare Raimondo ormai allo stremo?

Come avrete visto negli ultimi episodi de Il segreto, Francisca e Isabel hanno rinsaldato la loro alleanza nel tentativo di mettere fine al diabolico piano di Eulalia. Per questo motivo hanno persino finto la morte di Isabel, facendo credere a tutti che fosse stata uccisa. Questo piano funzionerà? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della soap spagnola, ci avviamo ormai verso il gran finale ma nel frattempo ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 18 novembre 2020 de Il segreto. Vi ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta come sempre alle 16,20 su Canale 5 subito dopo il day time del GF VIP.

Alla Villa, Pablo affronta don Ignacio, chiedendogli spiegazioni sulla decisione di lasciare Puente Viejo presa da Maria Jesus. Manuela sembra dare cenni di cedimento, legati ai suoi problemi di salute. Encarnacion, preoccupata per il marito, rivela ad Alicia che, al contrario di quanto avevano sempre creduto, è lui il vero responsabile dell’incidente. Cosa succederà dunque domani? Ecco per voi le anticipazioni.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 NOVEMBRE 2020

Mauricio si vede costretto a ricattare il Capitano Huertas per costringerlo a collaborare con lui per trovare “il guercio”, l’uomo che lavorava per donna Eulalia Castro, nella speranza che li conduca a Raimundo. Rosa, con l’avvicinarsi delle nozze, invece di calmarsi come speravano tutti è preda di attacchi isterici e allucinazioni, cosa che chiaramente preoccupa tutta la famiglia. Pablo, sospettando che suo padre abbia costretto Maria Jesus a lasciare il paese, tenta di scoprire quale sia la vera situazione tra i suoi genitori e chi di loro stia mentendo. In realtà come abbiamo visto nelle ultime puntate della soap spagnola, è stata la donna a chiedere dei soldi a Ignacio. Cosa farà adesso Pablo che tra l’altro è anche molto provato dal recente riavvicinamento con Carolina? I due si sono dati anche dei baci…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 18 novembre 2020 come sempre la soap ci aspetta su Canale 5.