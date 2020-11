Beautiful anticipazioni: le Logan contro Flo, Shauna contro Brooke

Ridge è davvero sotto choc dopo aver scoperto di aver passato la notte con Shauna e non ricorda nulla, ma proprio nulla delle ultime ore prima della sbronza! Nel frattempo Brooke ed Eric si chiedono che fine abbia fatto lo stilista…Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano quindi la trama della puntata di domani 22 novembre 2020. Come potrete immaginare, questa misteriosa notte che Shauna e Ridge hanno trascorso insieme, avrà degli inaspettati risvolti. Anche se al momento, nessuno immagina quello che accadrà! Da un lato c’è Shauna che sembra assecondare le richieste di Ridge ma dall’altro c’è Brooke che è sempre un segugio. Non solo, la madre di Flo si vuole vendicare della Logan, e questo potrebbe essere l’inizio di un piano diabolico…

Ma vediamo quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani! Vi ricordiamo che la soap ci aspetta come sempre intorno alle 14 la domenica pomeriggio.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 NOVEMBRE 2020

Shauna sembra essere intenzionata a rispettare la volontà di Ridge. Dopo averlo rassicurato sul fatto che tra di loro non è successo nulla, e quindi sul fatto che lui non abbia tradito Brooke, la donna le dice che non dirà niente a nessuno su quello che è successo. Ridge però si sente in colpa per quello che ha fatto…Nel frattempo le Logan fanno fronte comune contro Flo: non hanno nessuna intenzione di perdonarla; Ridge lo ha fatto? Loro no. Ed è Katie a mettere in chiaro le cose, affrontando Flo, anche preoccupata per quello che potrebbe succedere tra lei e Wyatt.

Brooke intanto apprende che Ridge sta bene e può tirare un sospiro di sollievo. Aveva persino pensato che potesse esser rimasto vittima di un incidente…Tutto è bene quel che finisce bene? Siamo solo all’inizio.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 22 novembre 2020.