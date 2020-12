Una vita anticipazioni: Felipe distrutto sembra perdere le speranze, Marcia è viva?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 3 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1087 di Acacias 38: che cosa faranno Felicia e Ledesma, alla fine si sposeranno? Proseguono intanto le indagini di Mauro e Felipe che hanno intenzione di trovare Marcia. Credono che sia ancora viva. Ma per Felipe far finta che Genoveva non c’entri nulla con questa storia, è sempre più complicato…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 DICEMBRE 2020

Josè ha intenzione di aiutare Emilio, ha capito le sue ragioni e si rende conto che non è giusto che un ragazzo paghi per aver difeso sua sorella dopo una violenza sessuale…Emilio quindi segue i consigli del padre di Cinta e dice a sua madre che ha intenzione di rinnovare il ristorante, modernizzandolo e che per questo deve fare un viaggio. Felicia sospetta e nel frattempo Ledesma porta avanti i preparativi del matrimonio. Carmen e Lolita fingono di andare d’accordo ma tra loro le cose sono ancora molto complicate…

Cinta ringrazia suo padre per l’aiuto che sta dando a Emilio e anche lei si prepara a fare la sua parte nel piano che stanno studiando. Pur di far pensare a Ramon che tra di loro le cose stanno andando bene, Carmen e Lolita fingono di andare d’amore a d’accordo davanti a Susana mentre la incontrano per strada.

Felipe convoca una riunione per informare i suoi clienti di quello che sta succedendo nell’affare che hanno deciso di portare avanti. Spera di poter incontrare il ministro per portare sul tavolo le proposte avanzate. Genoveva però si rende conto che Felipe è del tutto assente durante la riunione e che non sta ascoltando le loro proposte…

