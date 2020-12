Il segreto anticipazioni: dalla setta al ritorno di Donna Begoña

Le prossime puntate de Il segreto andranno in onda in formato ridotto! Come saprete infatti dal 9 dicembre 2020 potremo seguire anche il day time di Amici 20 per cui gli ultimi episodi della soap spagnola dureranno di meno! Ma torniamo adesso a Puente Viejo: che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 8 dicembre 2020? Si va in onda anche nel giorno dell’Immacolata. Purtroppo come avrete visto per Alicia e sua madre ci sono pessime notizie: Urritia infatti è stato persino trasferito in un carcere della capitale, come se fosse un delinquente crudele…Isabel è inviperita dopo la decisione presa da Francisca di lasciare la tenuta. Pensava che stesse per ereditare tutto e invece…Marta fa le presentazioni ufficiali di Ramon, felice di essersi sposata…

Alla Villa, la famiglia Solozabal accoglie donna Begoña, la moglie di don Ignacio, che torna a casa dopo un lungo soggiorno in una clinica austriaca in cui era ricoverata per problemi mentali. Ma vediamo le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani 8 dicembre 2020, ecco per voi le ultime news da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 DICEMBRE 2020

Donna Begoña, la moglie di don Ignacio Solozabal, fa ritorno a Puente Viejo, dopo essere stata dimessa da una clinica austriaca. Sembra guarita, ma Manuela e don Ignacio temono che la sua salute mentale possa peggiorare nuovamente. Donna Isabel tenta con ogni mezzo di dissuadere Adolfo dallo sposare Rosa, ma lui insiste che, visto il figlio in arrivo, è suo dovere andare fino in fondo. Tomas, in segreto, supporta la decisione del fratello.

Alicia si reca a La Habana per dire addio al suo lavoro e a Tomas, per potersi dedicare completamente alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo.

Vi ricordiamo che Il segreto andrà in onda domani 8 dicembre 2020 sempre alle 16,20 circa dopo il day time del Grande Fratello VIP 5. Mentre da mercoledì Il segreto ci aspetta intorno alle 16,35.