Il segreto anticipazioni: la setta degli arcangeli, chi sono e cosa vogliono?

Buone notizie per Don Filiberto che è stato liberato ed è tornato in paese. Ma nessuno sa quello che è successo al prete che è stato sequestrato dalla setta degli arcangeli. Sembrano essere delle persone dagli stessi ideali del prete ma che agiscono con buon senso…Ed è per questo che non hanno voluto uccidere il prete ma solo mandarlo in missione per raggiungere il loro obiettivo! Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domenica, 13 dicembre 2020. Il prete ha una missione da portare a termine, ce la farà?

Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni per la prossima puntata della soap di Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 13 DICEMBRE 2020

In casa Solozábal e a La Habana, le due famiglie sono in fermento per il matrimonio, ma mentre alla Villa, anche grazie a donna Begoña, la felicità per le nozze è evidente, per i de los Visos la situazione è diversa. Donna Isabel, infatti, tenta ripetutamente di dissuadere Adolfo, fino all’ultimo momento.

Tiburcio e Hipolito, vedendo Estefania in compagnia di uno sconosciuto a cui consegna una busta piena di banconote, decidono di appostarsi e fotografarlo con una scusa. Alicia, è assalita dal dubbio: da una parte vorrebbe gettarsi con tutte le forze nell’impresa politica, dall’altra pensa di aver compiuto un gesto egoista nei confronti del padre, che è ancora rinchiuso in prigione dopo che lei si è rifiutata di collaborare.

Di fronte a tutti i loro cari e mettendo da parte i brutti ricordi, Rosa e Adolfo suggellano il loro amore con un bacio che li terrà insieme per sempre. Rosa non potrebbe essere più felice dopo aver raggiunto il suo obiettivo e aver avuto la meglio su sua sorella Marta.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta il 13 dicembre 2020 come sempre nel classico orario delle 15,30.