Il segreto anticipazioni: qual è il segreto di Emilia che ha lasciato tutto a Cuba per tornare a casa?

Che grande colpo di scena il ritorno di Emilia a Puente Viejo! Ma che cosa sta nascondendo la donna a Francisca? Come mai è tornata in Spagna lasciando Cuba e la sua bambina che ha soli 4 anni? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto ma intanto, iniziamo dalla trama della puntata di domani, 18 dicembre 2020. Il segreto andrà in onda anche nel periodo natalizio per cui la soap spagnola farà compagnia al pubblico anche a Natale e capire che cosa succederà a Puente Viejo. Di cose ne sono successe e ne succederanno. Pensiamo anche al ritorno di Donna Begona. Le sue figlie sono felicissime ma Don Ignacio e Manuela continuano ad avere paura per le tre figlie della coppia. Cosa accadrà?

Iniziamo con le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani, 18 dicembre 2020. Vi ricordiamo che la soap tornerà poi in onda domenica pomeriggio.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 18 dicembre 2020

Ramon sembra stressato per il rapporto con Marta, fredda e distante, e inizia a farsi un’idea di quale possa essere il motivo; nonostante questo, si offre di aiutare Pablo ad entrare in contatto con Maria Jesus, a Bilbao, per tentare di convincerla a ritirare le accuse contro Urrutia. Ma il fatto che lei e Ramon si debbano fermare ancora per qualche giorno a Puente Viejo destabilizza Marta che avrebbe voluto lasciare il prima possibile il paese anche per evitare di rivedere Rosa e Adolfo dal ritorno del loro viaggio di nozze. E’ chiaro che la ragazza ami ancora quello che è diventato suo cognato, anche se non lo può ammettere…

Il capitano Huertas riesce a far avere a Encarnacion una lettera del marito, mentre don Filiberto riceve un messaggio dalla società segreta. Francisca sembra essere felice per via del ritorno di Emilia a Puente Viejo e spera che con lei al suo fianco, potrà aiutare Raimundo a guarire prima. Ma non può fare a meno di pensare che Emilia a lasciato tutto a Cuba e ancora non se ne capacita…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani, 18 dicembre 2020 su Canale 5.