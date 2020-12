Beautiful anticipazioni: Flo fa il suo gesto generoso in anonimato, Brooke lo scopre?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 19 dicembre 2020? Vi ricordiamo due cose: Beautiful andrà come sempre in onda nel fine settimana ma tornerà anche lunedì a differenza di Una vita che invece andrà in pausa Natalizia. E allora tornano anche le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, in onda come sempre alle 13,40 al sabato di Canale 5. Come avrete visto la famiglia Logan si stringe intorno a Katie che ha avuto una bellissima notizia: c’è infatti un donatore compatibile che potrebbe donarle il rene. Nessuno però sa che la persona in questione è Flo. La ragazza deciderà di restare anonima o dirà alle sue zie che è stata lei a prendere questa decisione così importante che salverà la vita alla moglie di Bill? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 DICEMBRE 2020

Flo ha preso ormai la sua decisione, le hanno detto che il suo rene è compatibile con quello di Katie e allora andrà avanti con le procedure. Nel frattempo le sorelle Logan si chiedono chi sia questo donatore ma non immaginano che la persona pronta a fare questo gesto così importante sia proprio Flo che loro invece vorrebbero allontanare il prima possibile da Los Angeles. Ricordiamo che è stata Shauna a fare la proposta a Flo: le ha detto che il fatto di donare un rene le avrebbe fatto guadagnare punti ed è per questo che immaginiamo che presto Katie e le altre sapranno che è stata Flo a fare questo gesto così importante. Flo però, va detto, ha deciso di farlo solo per aiutare Katie, senza secondi fini. Ed è per questo che almeno per ora, decide di restare un donatore anonimo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 19 dicembre 2020. Vi ricordiamo che Beautiful ci aspetta anche la settimana di Natale: si andrà in pausa solo il 24 e il 25 dicembre.