Una vita anticipazioni: Marcia ha un costo e Felipe non ha il denaro

Tutto è bene quel che finisce bene: Marcia è stata ritrovata da Felipe, Ledmesma è stato cacciato da Acacias 38…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 28 dicembre 2020. Cosa accadrà? Intanto precisiamo che il 27 dicembre la soap spagnola non andrà in onda. Una vita torna infatti lunedì prossimo.

Nella prossima puntata potremo seguire la seconda parte dell’episodio 1096 di Acacias 38. Felipe riuscirà a riportare a casa Marcia ? Che cosa vuole Andrade in cambio della sua libertà?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 dicembre 2020

Josè commenta con Bellita il piano che ha studiato per mandare via Ledesma ed è felice che alla fine le cose siano andate come si aspettava…Mauro non sapeva che Felipe sarebbe andato da Andrade e non ha affatto gradito la mossa fatta dal suo amico. Felipe non ha gradito però le tempistiche e fa notare a Mauro che se ci avesse tenuto alla sorte di Marcia, a quest’ora la ragazza sarebbe libera.

Emilio racconta ad Antonito quello che è successo con Ledesma, convinto del fatto che finalmente lui e la sua famiglia potranno vivere senza l’incubo che si portano dietro da anni. Ramon e Carmen si preparano per andare a vivere da soli.

Alla locanda di Fabiana e Servante arriva un telegramma dalla casa reale…A quanto pare c’è una super notizia per Servante. Genoveva si rende conto che non si può tirare indietro dal progetto per i militari in Marocco e torna a occuparsi della cosa con Ramon e Liberto. Cinta ed Emilio sono finalmente liberi di vivere il loro amore.

Felipe torna da Andrade e gli fa una proposta per l’acquisto di Marcia, vuole chiudere l’affare il prima possibile. Ma l’uomo a quanto pare, ha una richiesta diversa per la vendita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì su Canale 5.