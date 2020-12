Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge sempre più distanti, Thomas gongola

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani? Vi ricordiamo che la soap americana ci saluta proprio domani con l’ultima puntata del 2020 poi si torna in onda il 2 gennaio 2021 con i nuovi episodi e tanti colpi di scena. Cosa succederà ad esempio a Flo? Dopo il gesto fatto con Katie, Flo sarà riaccolta dalle sorelle Logan in famiglia? Se lo augura Ridge che a quanto pare in questa storia, si schiera dalla parte di Flo e di Shauna ma sta giocando con il fuoco; Brooke infatti non lo ha ancora perdonato per quello che è successo con Shauna. Tra l’altro lei e Ridge continuano ad avere ancora dei punti di vista molto differenti anche su quello che è successo con Thomas. Brooke lo vorrebbe fuori dalle loro vite mentre Forrester che è il padre del giovane stilista, non la vede nello stesso modo di sua moglie. Mai Ridge immaginerebbe tutto quello che Thomas ha tramato negli ultimi giorni.

Proprio come ha fatto notare Brooke, non riesce a capire che Thomas è una persona cattiva, pronta a tutto pur di raggiungere il suo scopo. E la Logan non può neppure immaginare che al momento Thomas vuole solo una cosa: farla fuori dalla vita di Ridge…Brooke non tollera il fatto che Ridge faccia finta che Thomas non ha nulla a che fare con la storia della piccola Beth. Non riesce a credere che abbai perdonato Thomas…

Ma scopriamo la trama di Beautiful per la puntata del 30 dicembre 2020.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 dicembre 2020

A causa di Thomas, la tensione tra Brooke e Ridge è sempre più grande, come la distanza che c’è tra loro. I due sembrano essere ormai poco uniti e soprattutto divisi sulle decisioni da prendere. Il piano di Thomas sembra stia funzionando nel migliore dei modi.

Wyatt ha saputo che Flo ha donato il rene a Katie e ovviamente è rimasto piacevolmente colpito dal gesto fatto dalla sua ex. Nel frattempo, mentre Shauna e Ridge parlando di quello che è successo tra loro la famosa notte in cui l’uomo era praticamente ubriaco perso, Thomas sta origliando la loro conversazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 30 dicembre 2020 su Canale 5.