Una vita anticipazioni: Genoveva scopre che Marcia è ancora viva e pensa a come farla fuori

Cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 30 dicembre 2020? Con la prima parte dell’episodio 1098 di Acacias 38 si chiude anche questo fortunato anno in compagnia delle soap di Canale 5. Una vita infatti torna il 2 gennaio con puntate nuove di zecca tutte da vedere. Ma le nostre anticipazioni ci rivelano quello che accadrà domani, nella puntata di Una vita del 30 dicembre 2020. Come avrete visto Felipe ha scoperto che Mauro in qualche modo lo ha ingannato sin dall’inizio della sua ricerca…L’uomo infatti lavora al fianco di Mendez e sta cercando di catturare Andrade. Felipe non ha preso benissimo il fatto che Mauro gli abbia mentito e pensa di esser stato usato. Nel frattempo ha fatto la sua proposta ad Andrade ma per comprare Marcia serve una cifra molto alta e al momento l’avvocato non dispone di quel denaro…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 dicembre 2020

Genoveva ha capito che Marcia è ancora viva e si scaglia contro Ursula che avrebbe dovuto occuparsi della cosa. La Dicenta cerca in qualche modo di giustificarsi ma ormai il danno è stato fatto e Genoveva capisce che deve rimediare con le sue mani…Genoveva pretende di sapere tutto quello che Ursula ha scoperto. Viene quindi a sapere che Felipe sta trattando l’acquisto di una ragazza e sembra evidente che sia Marcia…Genoveva pretende quindi di sapere chi è l’uomo con cui Felipe sta trattando per fare le sue mosse. Scopre così che si tratta di Andrade.

Emilio, finalmente libero dall’incubo che era Ledesma, può pensare alla sua vita. E comunica ad Antonito che è arrivato il momento di festeggiare. Per questo motivo ha deciso di chiedere a Cinta di diventare sua moglie: ha già comprato l’anello per ufficializzare il matrimonio, hanno aspettato anche troppo! E’ arrivato il momento di darsi da fare…

Felipe mette in guardia Agustina e la invita a stare attenta a Ursula che è il demonio in terra. La domestica finalmente si è resa conto di che pasta davvero è fatta quella che credeva essere una amica. Rosina parla con Liberto della situazione di Susana, la vede molto depressa e pensa che sia necessario fare qualcosa per tirarle su il morale.

