Una vita anticipazioni: Marcia lotta tra la vita e la morte, ce la farà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 5 gennaio 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’episodio 1102, domani vedremo la seconda parte. Vi ricordiamo che Una vita andrà in onda domani e poi si fermerà insieme a Beautiful nel giorno della Befana per una piccola sosta! Ma torniamo ad Acacias 38: come avrete visto Genoveva cerca in tutti i modi di avvicinare Felipe, approfittando del fatto che in questo momento l’avvocato è particolarmente fragile e indifeso. L’uomo infatti inizia a credere che Marcia non ce la farà e si sente anche in colpa visto che è stata ferita gravemente mentre cercava di liberarla.

Ma che cosa succederà davvero alla ragazza, sopravviverà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 gennaio 2021

Liberto, Ramon e gli altri leggono sui giornali quello che è successo a Marcia e a Felipe e iniziano a capire che l’avvocato aveva forse ragione nel pensare che non se ne era andata di sua volontà. Tutti si augurano che Marcia possa riprendersi il prima possibile.

Genoveva si è fermata in ospedale al fianco di Felipe. Arrivano da loro anche Casilda e Lolita che vorrebbero fare qualcosa per Marcia.

Bellita, Josè e Felicia parlano della possibilità che Cinta e Camino inizino a lavorare nel mondo del cinema…Susana ha vinto il concorso al quale ha partecipato ma il suo entusiasmo è pari a zero. Rosina e Liberto vorrebbero aiutarla ma la donna sembra essere davvero sconsolata.

Ursula cerca di capire quello che si dice nel quartiere tra le domestiche sulla vicenda di Marcia e parlando con Fabiana si finge addolorata per il destino della giovane. La Dicenta scopre tra l’altro che Mauro fa ancora parte della polizia e sta indagando sulla vicenda.

Dall’ospedale intanto non ci sono ancora buone notizie, Marcia infatti non si è ancora ripresa. Che ne sarà di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani.