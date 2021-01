Beautiful anticipazioni: il destino del piccolo Douglas ancora tutto da scrivere

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 gennaio 2021? Come inizia questa nuova settimana all’insegna della soap americana? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci raccontano proprio tutto quello che accadrà in questa nuova puntata di Beautiful. Come avrete visto, Brooke e Hope vogliono che Thomas firmi i documenti per portare avanti l’adozione del piccolo Douglas. Liam non sembra essere affatto convinto di questa cosa e per questo mette di nuovo in dubbio la sua storia con Hope. Complice anche la vicinanza di Steffy, non riesce a capire che cosa vuole davvero. Sa che deve mettere davanti a tutto l’amore per le sue bambine ma non vuole che possano soffrire magari proprio per colpa di Thomas. Hope e Brooke però non hanno dubbi: Thomas non può crescere da solo il piccolo Douglas e dopo quello che ha fatto, potrebbe essere un pericolo per il bambino.

Vediamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 11 gennaio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 gennaio 2021

Thomas davanti a Brooke e a Hope finge di essere solo interessato al benessere del piccolo Douglas e per questo le dice che lui ha solo intenzione di fare del bene al bambino. Brooke però non vuole sentire regioni e invita Thomas a firmare i documenti per l’adozione. Il Forrester le chiede del tempo e finge di essere preoccupato ma in realtà sta solo prendendo tempo perchè come sempre, ha un piano diabolico da portare avanti. Che cosa vuole fare?

La sensazione è che Thomas voglia sposare Zoe per dimostrare che anche lui è in grado di dare una famiglia a Douglas e per non permettere che il bambino abbia un’altra famiglia. Ma riuscirà davvero in poco tempo a portare a termine questo sua diabolico piano?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutto quello che accadrà!