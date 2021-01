Una vita anticipazioni: Marcia non si fida di Genoveva e fa bene ma Felipe non vede

Marcia sembra essersi ripresa dopo l’operazione che alla fine è stata fatta a pochi passi dal quartiere. Ma la ragazza si stupisce del fatto che Genoveva fosse in ospedale insieme a Felipe. L’avvocato quindi le spiega tutto quello che ha fatto per lei. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 14 gennaio 2020. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1106 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe ha spiegato a Marcia che Genoveva ha amato un solo uomo alla follia e si tratta di Samuel. Deve stare tranquilla perchè quello che sta facendo, lo fa in amicizia. Ma l’avvocato si sbaglia e neppure immagina fino a che punto Genoveva potrebbe arrivare…

Ma scopriamo quello che accadrà nella puntata di Una vita di domani, 14 gennaio 2021 con le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 gennaio 2021

Yolanda fa visita in ospedale a Marcia e le racconta che si sta nascondendo dalla polizia ma che voleva comunque incontrarla per assicurarsi che stesse bene. Marcia suggerisce alla sua amica di chiedere aiuto a Felipe che di certo potrà aiutarla. Yolanda le rivela che ci sta pensando Mauro, chissà forse anche lei questa volta ha trovato il suo principe azzurro…Anche Casilda va finalmente in ospedale per riabbracciare Marcia ed è felicissima di vedere che la sua amica sta di nuovo bene. Ci ha sempre sperato e adesso è davvero lieta di rivederla sorridere.

Armando intrattiene Rosina e Susana con i suoi racconti davvero molto interessanti e le due donne ne restano esterrefatte. La sarta ha però capito quelle che sono le intenzioni di suo nipote e di Rosina: vogliono farla fidanzare con Armando. Susana quindi ne parla direttamente con Armando…Susana dice di non avere nessuna intenzione di trovare un uomo ma Armando le rivela che a prescindere da tutto trova molto piacevole trascorrere del tempo insieme a lei.

Bellita rivela a Cinta e a Camino che parteciperanno al film…Le due ragazze sono felicissime per questa notizia. Felipe sembra essere intenzionato a chiedere a Marcia di diventare sua moglie!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.