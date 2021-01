Il segreto anticipazioni: tra Onesimo e Antonita sboccia l’amore?

Che cosa succederò nella puntata de Il segreto in onda domani, 15 gennaio 2021? Come avrete visto, Emilia sta cercando di capire quale sia il rapporto tra Francisca e la marchesa e non riesce a comprendere il motivo per il quale la sua matrigna non vuole più avere a che fare con Isabel…Nel frattempo però le condizioni di Raimundo non sembrano migliorare. Mauricio ha fatto capire ad Alicia che non c’è lui dietro alle trame per le aggressioni che ha subito. Alicia ha anche capito che avrebbe dovuto fidarsi di Tomas e il fatto che adesso lui si neghi, le fa male. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Don Filiberto riuscirà a compiere la missione che gli uomini della setta gli hanno assegnato? C’è anche un’altra story line che si potrebbe sviluppare in queste ultime puntate de Il segreto. Come avrete visto nell’ultimo episodio in onda su Canale 5, Onesimo ha uno strano atteggiamento verso Antonita. Lo fa perchè prova qualcosa per la ragazza? Tra di loro potrebbe sbocciare l’amore?

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama de Il segreto per la puntata di domani, 15 gennaio 2021.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 15 gennaio 2021

Tiburcio vede uno spiraglio di luce nella vicenda con Estefania, infatti Onesimo ha delle prove a sostegno della sua innocenza e Dolores è molto più infuriata con Estefania che con lui. Non è il padre del bambino che la donna dice di aspettare?

Don Filiberto tenta di convincere Tomas ad unirsi alla società segreta degli Arcangeli, come da loro richiesta, e gli consiglia di allontanarsi da Alicia. Donna Francisca e Emilia si scontrano…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani, 15 gennaio 2021. Vi ricordiamo che la soap torna poi domenica con un episodio lungo in onda dalle 14,20 circa su Cabale 5.