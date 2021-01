Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe presto sposi? Genoveva mina vagante

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 15 gennaio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime notizie che arrivano da Acacias 38 e che ci raccontano quello che sta per accadere. Domani su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1107 e scopriremo anche quale sarà la reazione di Marcia alla proposta di matrimonio di Felipe. La ragazza accetterà di diventare sua moglie? Nel frattempo Genoveva comunica a tutti i vicini che la seconda operazione di Marcia è andata bene e che presto la ragazza potrebbe tornare a casa; sono tutti felici e anche grati perchè se non fosse stato per il dottore arrivato da Barcellona su richiesta di Genoveva, forse Marcia non si sarebbe salvata. Ma c’è una persona che non vede di buon occhio tutto quello che Genoveva sta facendo. E’ Mauro che ha intenzione di indagare anche se Felipe non vuole più avere a che fare con lui…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 gennaio 2021

Alfonso è felicissimo di avere sul set Bellita ed è per questo che ha accettato senza troppe storie anche la proposta della donna che ha chiesto di avere anche Camino e Cinta nel suo film. Susana affronta Rosina e le dice di aver capito quello che lei e Liberto avevano in mente, invitandola a non impicciarsi della sua vita privata! Ma a quanto pare Rosina non ha nessuna intenzione di ritirare i suoi piani, anzi, cerca un nuovo affondo invitando a una mostra la sua amica ma non sarà da sola…Bellita vorrebbe che nel film con lei protagonista si parlasse della sua storia…

Marcia accetta di sposare Felipe ma vorrebbe che l’avvocato perdonasse Mauro per quello che è successo. La ragazza infatti gli ricorda che Mauro lavora per la polizia e stava solo cercando di mettere in galera Andrade. Ma Felipe non vuole sentire ragioni e dà a Mauro la colpa per tutto quello che è successo a Marcia. Agustina va in ospedale per vedere Marcia e riceve la bella notizia: la ragazza e Felipe si sposeranno presto, la domestica è felicissima per entrambi e non vede l’ora che arrivi questo giorno.

Nonostante Felipe abbia ancora del rancore verso Mauro, l’ispettore va in ospedale per trovare Marcia ed è felicissimo di sapere che sta meglio e che sta già pensando al suo matrimonio!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 15 gennaio 2021. La soap ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5. Sabato invece, come di consueto, non si andrà in onda.