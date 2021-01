Una vita anticipazioni: Felipe e Marcia pronti al si, andrà tutto bene?

Dopo aver salutato Mauro, Felipe e Marcia si preparano per il grande giorno. Il matrimonio si avvicina ed entrambi sperano che vada tutto per il meglio. Ma dobbiamo davvero aspettarci che fili tutto liscio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 18 gennaio 2021. La soap ci aspetta con una nuova puntata, domani dovremmo vedere la prima parte dell’episodio 1110 di Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate, Ursula non ha nessuna intenzione di lasciare il quartiere e per questo è stata molto chiara con Genoveva, dirà a tutti quello che lei ha fatto a Marcia. La la donna si rende conto di avere la situazione in pugno e non pensa che la sua domestica la possa minacciare. Come finirà questa storia? Lo scopriamo con le ultime notizie da Acacias 38, ecco per voi le anticipazioni di domani.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 gennaio 2021

Mauro ringrazia tutti i suoi amici per la bella sorpresa che gli hanno preparato. Da quando Teresa è morta ha dovuto affrontare situazioni molto complicate ma adesso è più sereno, anche grazie all’affetto delle persone che gli sono vicine. Cinta e Camino cercano di capire che cosa ne sarà di loro per il film al quale hanno partecipato. La bella figlia di Josè si rende però conto che Emilio è molto geloso: ha paura infatti che lei si possa innamorare di un attore e che lo possa quindi lasciare.

Susana parla con Rosina di quello che sta succedendo con Armando, sempre più convinta del fatto che l’uomo sia in realtà interessato a Felicia. Anche Rosina vuole scoprire che cosa sta succedendo. Genoveva sembra essere integrata perfettamente nel quartiere e tutto fila liscio. Anche Felipe non nutre più odio nei suoi confronti, anzi non può che esserle grato per tutto quello che ha fatto per Marcia. Peccato però che sia stata lei a ordinarne il sequestro…Prima di partire Mauro ha lasciato una lettera per Yolanda ma la ragazza non sa leggere. Felipe quindi si offre di dirle quello che c’è scritto nel biglietto.

Marcia si prepara per diventare la moglie di Felipe e ne è molto felice anche se non dimentica quello che ha passato negli ultimi mesi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 19 gennaio 2021.