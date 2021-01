Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe divisi da Santiago, come finirà?

Dovevano essere giorni di festa quelli vissuti ad Acacias 38 e invece…Per l’ennesima volta infatti le cose sono precipitate: Felipe si è ritrovato quasi all’altare con una donna già sposata. Ma Marcia pensava di essere vedova: Andrade infatti le aveva detto che suo marito era morto per cui in cuor suo, la donna lo ha sempre creduto. Non ha raccontato una bugia a Felipe ma questo lui ancora non lo sa…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 gennaio 2021.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 gennaio 2021

Dopo quello che è successo il giorno del mancato matrimonio tra Marcia e Felipe, gli abitanti di Acacias 38 cercano di tornare alla normalità. Felicia, finalmente serena e libera di fare il suo lavoro, sembra avere una marcia in più anche se è in qualche modo preoccupata per il ruolo di Camino nel film, ha paura che sua figlia resti delusa da questo mondo. Antonito e Lolita sempre più affiatati si preparano per accogliere il loro primo figlio.

Fabiana e Casilda sono preoccupate per le condizioni di salute di Marcia e temono che durante l’operazione possa esser successo qualcosa ai suoi polmoni, visto che non sembra stare affatto bene da quanto Santiago è sbucato nella sua vita…

Per Camino e Cinta non ci sono buone notizie: infatti Alfonso rivela alle due giovani attrici che solo una di loro potrà recitare nel film…Nel frattempo abbiamo visto che c’è qualcuno che sta conservando i ritagli di giornale con articoli su Bellita: di chi si tratta? La cantante potrebbe essere in pericolo? Quando Antonito rivela a Carmen e a Ramon il nome che Lolita ha scelto per la sua bambina o per il suo bambino, scoppia una nuova catastrofe…Susana si era detta felice per il fatto che Armando fosse sparito dal quartiere ma rivedendolo, si rende conto di provare qualcosa per il diplomatico…

Agustina, notando tutto l’affetto che Genoveva ci sta mettendo, chiede alla donna se sia innamorata di Felipe….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 22 gennaio 2021 che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.