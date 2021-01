Beautiful anticipazioni: Ridge sospetta e Hope sta per cedere, cosa accadrà?

Pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 25 gennaio 2021? Cosa accadrà a Los Angeles dopo una festa di Halloween parecchio particolare? Abbiamo visto che Thomas ha fatto la sua proposta indecente a Hope che sembra essere disposta a tutto pur di ottenere l’affidamento del piccolo Douglas, anche a passare una notte di passione con l’uomo che tanto male le ha fatto tradendo quindi Liam? Il giovane Spencer non immagina nulla di tutto questo ma sta passando la serata insieme alle sue due figlie e a Steffy, per la quale si rende conto di provare ancora, un sentimento molto forte…Ridge ha deciso di informare Brooke di quello che sta succedendo e le dice che se anche la festa è finita, Hope non è ancora tornata a casa ma è in camera con Thomas…

Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nella puntata di domani di Beautiful.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 gennaio 2021

Liam non sa con chi sfogarsi per quello che sta succedendo nella sua vita. Hope, adesso che ha di nuovo la sua Beth, invece che concentrarsi sulla famiglia che si è riunita, si è accanita sul discorso che riguarda Douglas. E per quanto Liam pensi che Hope è la madre giusta per il piccolo, si rende anche conto che questa storia la sta trasformando. Non pensa che il bambino debba essere adottato in modo esclusivo da lui e da Hope e ne parla con suo padre. Bill si schiera dalla parte di Liam, non riuscendo a comprendere le scelte di Hope. Bill propone a Liam, per ricominciare e staccarsi da quella famiglia, di tornare a lavorare con lui alla Spencer…

Ridge intanto si è reso conto che Hope sta facendo uno strano gioco e ne parla con Shauna. Ha paura che la ragazza voglia portare via il piccolo Douglas a suo padre.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 25 gennaio 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.