Beautiful anticipazioni: Thomas perdona Hope ma Brooke pagherà

Hope continua a giustificarsi con Thomas, dicendo che ha fatto tutto per amore di Douglas, che non voleva che il piccolo si spaventasse e dovesse affrontare un altro lutto. Che la situazione era complessa…Ma alla fine Thomas non sembra essere arrabbiato con lei però ha bisogno che la giovane Logan e sua madre capiscano dove hanno sbagliato. La vendetta di Thomas procede, come vedremo anche nella puntata di Beautiful in onda domani, 13 gennaio 2021 su Canal e5.

Brooke è sconvolta dal ritorno di Thomas. La Logan in fondo, sperava davvero che il giovane fosse morto anche se aveva paura per il destino di sua figlia. Brooke resta in ogni caso convinta del fatto che il figlio di Ridge possa fare del male a sua figlia in qualsiasi momento per cui non è affatto sollevata nel rivederlo. Inoltre lei non ha detto nulla a Ridge e il suo silenzio, potrebbe costarle davvero molto caro…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 febbraio 2021

Thomas adesso ha il coltello della parte del manico. Hope e Brooke sono mosse con le spalle al muro. Thomas infatti ha dimostrato che anche delle persone con buon intenzioni possono diventare delle bugiarde per paura o perchè non sanno che cosa fare. Il fatto che loro non abbiano detto a Ridge nulla della possibilità che lui fosse caduto nell’acido, dimostra la loro malafede in questa situazione, il che non significa che siano sempre nella vita di tutti i giorni dei criminali. Thomas quindi fa il paragone con quello che è successo con Beth: ha taciuto una verità che aveva scoperto ma non voleva fare del male a nessuno e non deve pagare a vita per questo errore.

Brooke e Hope adesso devono riflettere su questa circostanza. Ma che cosa succederà quando anche Ridge scoprirà tutto quello che è davvero successo alla Forrester e il fatto che sua moglie, non gli abbia detto nulla? Quello che Brooke ha fatto e forse ancora più grave di quello che Hope pensava di aver fatto…

Appuntamento quindi a domani, sabato 13 febbraio 2021 con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.