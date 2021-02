Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna ecco il bacio, si forma una nuova coppia?

Se da un lato Ridge è felice nel sapere che Thomas non è caduto nella cisterna dell’acido, dall’altro si sente molto male per quello che è successo con Brooke. Una sorta di fallimento questo rapporto, visto che sua moglie gli ha nascosto per ore la possibilità che suo figlio potesse essere morto. Una cosa che Ridge non riesce proprio a perdonare ed è per questo che sembra sempre più evidente che il matrimonio sia finito. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 febbraio 2021.

In questo momento di sconforto, Ridge tra l’altro, ha anche trovato una spalla sulla quale piangere. E’ Shauna che sta pian piano avvicinandosi a Ridge, prima come amica e confidente, adesso forse come amante? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 17 febbraio 2021, eccole per voi. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 febbraio 2021

A Ridge non sono bastati i ricordi dei momenti più belli vissuti insieme a Brooke per permettergli di metterci una pietra sopra e dimenticare. Quello che ha fatto Brooke è troppo grave e questa volta non si torna indietro. La Logan non si aspettava una simile reazione da parte di suo marito ma non può che prendere atto di quello che è successo e rammaricarsene…

Shauna approfitta di questo momento no di Ridge e lo bacia! Quinn vede la scena e cerca di essere subito molto chiara con Shauna: per il Forrester c’è una sola donna importante e quella donna è Brooke, i suoi sentimenti non cambieranno mai!

Intanto Wyatt inizia a pensare che Sally non sia la donna giusta per lui e ha dei dubbi in merito al matrimonio. Prende quindi tempo in attesa di capire che cosa sia meglio per tutti…

Appuntamento a domani quindi, con una nuova puntata di Beautiful come sempre su Canale 5.