Beautiful anticipazioni: Thomas ossessionato da Hope la rivuole a tutti i costi

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 24 febbraio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama dell’episodio di domani pomeriggio. I colpi di scena non mancano e anche nelle prossime puntate ne vedremo delle belle. Thomas continua a essere ossessionato da Hope mentre Ridge sembra aver voltato pagina e adesso si concentra sulla sua storia nascente con Shauna. Liam ha ripreso a lavorare nell’azienda di famiglia e forse anche senza rendersene conto si sta allontanando da Hope…Steffy non ha nessuna intenzione di personare alla Logan quello che ha fatto mentre Brooke si rende conto che questa volta rischia davvero di perdere suo marito…Intanto Shauna racconta a Ridge che Quinn ha visto il loro bacio ma le ha promesso che non dirà niente a nessuno. In realtà questa storia la conoscono già in tanti. Anche Thomas infatti sa tutto e racconta a Steffy di questa novità nella vita di suo padre…

Ma scopriamo adesso le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 febbraio 2021

Liam e Steffy provano a rimettere insieme i tasselli e a immaginare un futuro diverso, per il bene di tutti. Steffy si augura che Hope vada per la sua strada mentre Liam spera che Thomas possa finalmente voltare pagina e dedicarsi solo alla sua famiglia. Ma entrambi sbagliano perchè Thomas continua a essere ossessionato da Hope e non ha nessuna intenzione di lasciarla andare anzi. Sa bene che la ragazza è legatissima a Douglas e tra l’altro, dopo quello che è successo, sembra avere un grande ascendente su di lei…Il piano di Thomas è abbastanza chiaro: Liam deve tornare con Steffy mentre il suo posto è accanto a Hope…Tra l’altro non fa nulla neppure per nascondere quello che prova e racconta tutto a sua sorella…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 24 febbraio 2021. La soap ci aspetta come sempre alle 13,40.