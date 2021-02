Una vita anticipazioni: Ursula ripiomba nel passato e giura vendetta

Qual è il nuovo piano di Genoveva e come farà a tenere a bada Marcia sempre più convinta che Santiago non sia davvero suo marito? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 24 febbraio 2021. Come avrete visto ad Acacias 38 di certo non mancano i colpi di scena e in questa ultima settimana i telespettatori hanno continuato a chiedersi se davvero Marcia abbia dei sospetti fondati. Ma come è possibile pensare che al suo fianco ci sia un uomo che non è davvero suo marito? Bellita continua a essere preoccupata: la storia del film non è ancora finita visto che la moglie di Alfonso potrebbe avere cattive intenzioni e per questo vuole che il suo avvocato faccia qualcosa. Cinta continua a essere sempre più triste per quello che è successo con il film ma anche perchè avrebbe voluto lanciarsi nel cinema e invece…

Non ci resta adesso che scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 24 febbraio 2021. Potrete seguire domani la seconda parte dell’episodio 1128 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 febbraio 201

Lolita e Carmen pensano a quello che succederà quando arriverà il piccolo, ormai manca poco per il parto! Lolita è molto emozionata per il lieto evento. Da quando Armando è partito Susana è cambiata e adesso è di nuovo molto acida come un tempo. Tutti se ne rendono conto ma non possono fare molto per la donna…La sarta litiga anche con Lolita nella sua bottega sotto gli occhi di Carmen incredula per l’atteggiamento della sarta.

Genoveva convoca una riunione per fare il punto della situazione con Liberto, Ramon e Felipe. L’avvocato sembra particolarmente felice per tutto quello che Genoveva e i suoi amici hanno realizzato e si gode questo momento di ritrovata serenità.

Fabiana cerca di capire che cosa stia passando per la testa di Ursula, credendo che la donna stia vivendo una crisi. La Dicenta le parla di quello che succede con Genoveva. Per l’ennesima volta Ursula ha una crisi e attacca Fabiana dicendole che non deve permettersi di giudicare il suo rapporto con Genoveva.

Josè ed Emilio vogliono che Cinta ritrovi il sorriso e che magari abbia anche modo di recitare di nuovo. Pensano quindi a una compagnia di recitazione…

Improvvisamente Ursula ha un flashback e ricorda di quello che successe in passato ad Acacias 38. Quando torna nel presente capisce che deve e può fare solo una cosa: vendicarsi di tutti. Ma cosa farà?