Beautiful anticipazioni: Steffy perdona Thomas ma non Hope

Thomas continua a essere ossessionato da Hope e, come vi abbiamo già raccontato nelle nostre anticipazioni, non se la toglierà facilmente dalla testa. Basti pensare che negli Usa, dove le puntate americane di Beautiful sono sei mesi più avanti nella narrazione, Thomas continua a sperare…Sarà una lunga story line che porterà anche a dei clamorosi e inaspettati colpi di scena. Ma iniziamo da quello che vedremo nelle prossime settimane con le anticipazioni di Beautiful e la trama di domani, 25 febbraio 2021. Che cosa sta per succedere a Los Angeles? Steffy non ha intenzione di perdonare Hope per quello che è successo la sera in cui Thomas ha rischiato di morire cadendo dalla balaustra. Ma vuole ascoltare anche la sua versione dei fatti dopo aver parlato con Thomas. Non sembra essere molto convinta delle parole della Logan. Nel frattempo Liam si rende conto che Thomas è ancora ossessionato da Hope e usa il suo affetto per Douglas per manipolarla…

Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful di domani? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 febbraio 2021

Thomas è convinto che dopo quello che è successo la notte in cui Hope pensava che fosse morto, cadendo nell’acido, tra loro le cose sono cambiate. E continua a credere che il posto di Hope sia al suo fianco mentre Liam debba tornare con Steffy. Non ne fa mistero e ne ha anche parlato con sua sorella. Tra l’altro le ha anche detto che Hope dovrebbe tornare a lavorare il prima possibile con lui alla Forrester. Insieme anche sul lavoro potrebbero creare grandi cose. Steffy però frena l’entusiasmo di Thomas e non pensa che questa sia una buona idea. In ogni caso la ragazza ha deciso di perdonare suo fratello, dopo tutto quello che è successo ma lo mette anche in guardia: Hope potrebbe manipolarlo.

Ma chi sta davvero manipolando chi e come? Steffy punta il dito su Hope mentre Liam su Thomas…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 25 febbraio 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.