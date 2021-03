Beautiful anticipazioni: Zoe spia Thomas ma fa il doppio gioco?

Una domenica di pausa per Beautiful visto che ieri, 7 marzo 2021, la soap di Canale 5 non è andata in onda. Al posto di Beautiful infatti il pubblico di Canale 5 ha seguito la Santa Messa di Papa Francesco dalll’Iraq. Ma Beautiful torna oggi con una nuova puntata e non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci raccontano invece quello che succederà nella puntata di domani, 9 marzo 2021. Come avrete visto, Liam continua a essere preoccupato per Hope. Sa che Thomas sta tramando qualcosa e ha intenzione di scoprire di che cosa si tratta. Brooke non sa più come mettere in guardia sua figlia: le ha detto in tutti i modi che Thomas è uno psicopatico per il quale provare solo compassione e del quale si dovrebbe avere paura. Ma Hope non prova questi sentimenti per Thomas…

Non ci resta quindi che scoprire quello che succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 marzo 2021

Liam si rende conto che Thomas ha in mente un progetto ben preciso ma non lo può dimostrare nonostante l’aiuto che Steffy ha promesso di dargli. Neppure Hope se ne rende conto, anche perchè la ragazza vede anche del buono in Thomas, nonostante l’avvertimento di Brooke che continua a dirle che deve stare attenta, considerando Thomas uno psicopatico.

Liam però si rende conto che in questo preciso momento c’è un’altra persona che potrebbe aiutarlo a capire quelle che sono le intenzioni di Thomas e questa persona è Zoe. Ma siamo sicuri che la figlia di Reese non stia facendo il doppio gioco? Liam pensa di potersi fidare di lei e quindi decide di chiedere che venga riassunta di nuovo alla Forrester, in questo modo potrà seguire passo passo le mosse di Thomas. Questa è la giusta decisione? Liam tra l’altro vuole che Zoe racconti tutto, ma proprio tutto quello che sa anche a Steffy.

Non ci resta che scoprire che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful!