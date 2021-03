Beautiful anticipazioni: Thomas inganna sia Hope che Zoe?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 14 marzo 2021? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5 che anche questa settimana ci aspetta alla domenica. Siete pronti per scoprire come reagirà Brooke alle nuove rivelazioni fatte sul perchè Zoe sia stata presa a lavorare in azienda? E tra lei e Ridge è davvero finita per sempre? Quali sono le prossime mosse di Thomas e quali sono le sue intenzioni con Hope? Non ci resta che scoprirlo con la trama della puntata di Beautiful di domani, 14 marzo 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 marzo 2021

Brooke continua a non capire per quale motivo Steffy abbia deciso di prendere Zoe a lavorare in azienda visto che aveva fatto del male anche a lei con le sue azioni volte a difendere suo padre. Steffy quindi capisce che è arrivato il momento di mettere al corrente la Logan di quello che lei e Liam stanno facendo e le rivela del piano che Spencer ha studiato. Spiega che Zoe è stata assunta con il preciso intento di spiare Thomas e di fare rapporto in qualche modo, di tutto quello che fa. Questo per permettere a Liam di capire come si stia comportando con Hope e quali siano le sue intenzioni.

Dopo aver visto il bacio con Zoe, Hope inizia a pensare che Thomas l’abbia finalmente dimenticata e che possa quindi stare tranquilla . Spiega a sua madre che Thomas adesso si vede con un’altra donna e lei sa che deve comunque stare attenta. Quello che le interessa adesso è lavorare alla sua linea e ha bisogno delle idee di Thomas che è un bravissimo stilista.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 14 marzo 2021.