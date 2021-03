Una vita anticipazioni: Genoveva pronta a tutto pur di sposare Felipe, ce la farà?

Genoveva sapeva bene che Ursula avrebbe potuto dimostrare il suo coinvolgimento nell’omicidio di Bryce e ha fatto in modo che tutto questo non succedesse. Come? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 16 marzo 2021. Nella prossima puntata, vedremo la seconda parte dell’episodio 1137 di Acacias 38, Genoveva avrà un incontro particolare. La vedremo al fianco di Fermin una persona che la sta aiutando a portare avanti il suo piano. A quanto pare le minacce di Ursula non serviranno a molto.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, 16 marzo 2021.

Una vita anticipazioni: la trama di domani, 16 marzo 2021

Dopo quello che è successo a Genoveva, Felipe non vuole più perdere tempo e ufficializza quindi la sua relazione con la donna. I primi a sapere che si parla di fidanzamento sono Ramon e Carmen. Ramon sembra essere davvero felice per il suo amico, si augura solo il meglio per Felipe dopo tutte le sofferenze del passato. Proprio mentre le due coppie stanno festeggiando, Marcia vede tutto e capisce quello che sta succedendo. Non può negare di essere delusa da tutto questo, visto che in fondo ama ancora Felipe. La bella brasiliana decide di parlare con Lolita di quello che ha visto al ristorante, per chiederle che cosa stia succedendo. Lolita le conferma quello che lei pensava; l’avvocato ha reso pubblica la relazione con Genoveva.

Bellita continua a credere di dover fare qualcosa per Margarita e visto che lei non vuole accettare i suoi soldi, pensa di organizzare un concerto di beneficenza. Genoveva incontra un uomo misterioso che la rassicura: l’uomo che ha ucciso Bryce ha avuto “un incidente” è morto. La donna quindi pensa di essere al sicuro…Fermin sembra avere tutte le intenzioni di aiutare Genoveva con il suo piano…

E’ abbastanza chiaro che Genoveva voglia una cosa sola: sposare Felipe senza essere minacciata da nessuno, ce la farà?

Appuntamento a domani con Una vita, puntata come sempre da non perdere alle 14,10 su Canale 5.