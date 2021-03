Una vita anticipazioni: Genoveva ha un ordine per Fermin, chi deve far fuori?

Genoveva non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da Ursula ed elimina l’unica prova che la può in qualche modo mettere in difficoltà per la morte di Bryce…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 17 marzo 2021. Nel prossimo episodio della soap spagnola vedremo quale sarà la reazione di Ursula che deve trovare un modo per garantirsi l’immunità! Racconterà a Felipe di Marcia e Santiago? Ma che prove ha per dimostrare che c’è lo zampino di Genoveva dietro a questa vicenda? Scopriamo tutti i dettagli con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani in onda la prima parte dell’episodio 1138 della soap spagnola così tanto seguita e apprezzata dal pubblico di Mediaset.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 marzo 2021

Genoveva ha un nuovo incarico per Fermin, deve trovare una persona, ma di chi si tratta ? Forse la donna vuole mettersi sulle tracce di Mauro?

Bellita intanto continua a organizzare il concerto di beneficenza convinta che sia una buona idea e sua figli l’aiuta. Camino è sempre più entusiasta delle lezioni di disegno che sta prendendo con la nipote di Armando. Agustina e Fabiana vorrebbero fare qualcosa per aiutare Ursula, preoccupate per la sua salute mentale. La Dicenta parla con le sue amiche e conferma di aver bisogno di denaro visto che adesso ha perso anche il suo lavoro. Ursula è pronta a vendicarsi della donna che sta provocando tutto questo e giura vendetta contro Genoveva.

Nel frattempo Marcia ha iniziato a lavorare alla bottega di Lolita visto che lei, ormai prossima alla gravidanza, non riesce a gestire il negozio da sola. Per la ragazza non è facile però confrontarsi con Genoveva soprattutto adesso che sa che è fidanzata con Felipe in modo ufficiale. Santiago consola Marcia che è davvero molto provata da tutto quello che sta succedendo…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.