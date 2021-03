Beautiful anticipazioni: il piano di Thomas funziona ma Brooke non ci casca

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful il 20 marzo 2021? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nella soap americana. Pronti per scoprire i dettagli? Avrete visto che Thomas sta andando avanti con il suo piano. Fa credere a tutti di non essere interessato a Hope e di avere intenzione di cambiare vita al fianco di un’altra donna. Quando i Forrester lo trovano quindi insieme a Zoe, sono parecchio stupiti ma c’è chi vuole concedere al giovane stilista una seconda opportunità con la speranza che abbia davvero dimenticato Hope e sia pronto a voltare pagina.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la trama di Beautiful che ci aspetta domani pomeriggio come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 marzo 2021

Come avrete visto Hope in un primo momento sembrava essere felice della scelta fatta da Thomas tanto da augurare a lui e a Zoe una bella vita felice insieme. Si era anche imposta di perdonare Zoe per tutto quello che aveva fatto con la piccola Beth e per le bugie raccontate. Ma sembra esserci qualcosa che la disturba e anche tanto…Thomas invece vuole dimostrare a tutti che non ha più nessun interesse per Hope e che adesso si concentra solo su Zoe. La ragazza, che avrebbe dovuto spiarlo stando al piano di Liam e Steffy, sembra essere invece facilmente manipolabile da Thomas e crede alla natura dei suoi sentimenti. Ma si sbaglia, perchè Thomas la sta usando…L’unica che non crede alla relazione tra Thomas è Zoe sembra essere Brooke, ancora fermamente convinta che il ragazzo sia uno psicopatico capace di usare tutti a proprio piacimento. Liam, dopo aver saputo di Thomas e Zoe non sa che cosa pensare ma si aspetta che la ragazza gli racconti tutto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 20 marzo 2021 su Canale 5.