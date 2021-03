Beautiful anticipazioni: Thomas continua a manipolare tutti, Brooke lo smaschera?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 23 marzo 2021? Come sempre ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni che ci portano a Los Angeles e ci rivelano cosa accadrà nel prossimo appuntamento. Come avrete visto Thomas ha ormai ufficializzato la sua relazione con Zoe ma è tutta una tattica. Vuole infatti che i suoi familiari credano che abbia dimenticato Hope e che sia pronto a voltare pagina. Vuole anche che la giovane Logan in qualche modo torni a fidarsi di lui e chissà, magari si ingelosisca anche. Nella mente diabolica di Thomas scattano dei meccanismi davvero difficili da spiegare. Ma una cosa è certa: anche in questo caso Thomas sta manipolando tutti, in particolare Zoe che non se ne rende conto e crede di essere davvero importante per lo stilista. Ma chiaramente si sbaglia: è solo una pedina nelle sue mani. Steffy intanto si rende conto che per Liam questo non è un momento facile. Infatti a causa della custodia congiunta, lui e Hope dovranno passare anche con Thomas le vacanze di Natale per il bene del piccolo Douglas. Ma non è una cosa che entusiasma Spencer…Zoe invece non smette di ringraziare Thomas per averle dato di nuovo la serenità…

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 marzo 2021

Osservando Thomas con Zoe, tutti sperano che abbia finalmente dimenticato Hope e che possa farsi una nuova vita. Ma è chiaro che siamo di fronte a una persona malata e che i suoi atteggiamenti restano comunque ambigui, cosa che di certo non può passare inosservata. E forse Thomas avrà anche convinto la sua famiglia ma non convince affatto Brooke che continua a credere di avere di fronte uno psicopatico.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 23 marzo 2021 su Canale 5 come sempre alle 13,40.