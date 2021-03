Una vita anticipazioni: Ursula minaccia ancora Genoveva, come andrà a finire?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 24 marzo 2021, Ursula se ne andrà da Acacias 38 o prima porterà a termine la sua vendetta contro Genoveva? La Dicenta sembra essere pronta a fare di tutto pur di affossare la sua nemica dopo gli ultimi colpi bassi che sono stati tirati alle sue spalle. E le nostre anticipazioni ci rivelano proprio che cosa accadrà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. In onda domani la prima parte dell’episodio 1142 della soap spagnola! Assolutamente da non perdere, come sempre. In questo periodo poi c’è anche un’altra story line che piace ai telespettatori. Maite e Camino sembrano avere uno strano feeling e la nipote di Armando sembra non dirla tutta sulle storie d’amore del suo passato. Cosa nasconde?

Ecco per voi tutte le ultime news da Acacias 38!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 marzo 2021

Tra Ursula e Genoveva c’è un duro faccia a faccia ma la Dicenta sembra aver deciso di andare via. Che cosa ha in serbo per la sua ex padrona e come continua a entrare nelle case degli abitanti di Acacias 38 senza essere vista? Genoveva adesso ha paura…

Bellita, Cinta e Araxanta sembrano essere molto felici per lo spettacolo di Josè che però non vede l’ora di leggere le critiche e i pareri degli esperti sui giornali. E a quanto pare, la sua interpretazione ha davvero convinto tutti per cui in casa si festeggia per questa bella notizia! Casilda spiega a Maite quello che Rosina vuole fare e le racconta che la sua padrona è così: ha sempre bisogno di essere al centro dell’attenzione! Santiago ha deciso di restare ad Acacias 38 e vuole che Marcia abbia tutto quello che desidera per questo cerca anche un secondo lavoro e ne parla con Cesario. Santiago, dopo tutto quello che è successo con Ursula, si è reso conto del grande potere che ha Genoveva e forse pensa di mettere da parte il prima possibile dei soldi per andare via per sempre da Acacias 38 senza l’aiuto economico della donna.

Rosina inizia i suoi incontri culturali: la sala Rosine. Servante chiede un posto all’incontro ma Rosina lo rifiuta. Così il titolare della pensione decide di creare il proprio “salotto culturale”. Agustina è molto dispiaciuta per quello che è successo con Ursula e si sente tradita. Marcia e Casilda cercano di consolarla.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 24 marzo 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.