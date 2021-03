Beautiful anticipazioni: Thomas minaccia Liam, è di nuovo guerra

Il piano diabolico di Thomas va avanti. Il giovane stilista sta facendo credere a tutti che vuole stare con Zoe e che ha dimenticato Hope. Ma Liam non gli crede e tra i due esplode una nuova guerra. Come andrà a finire? Iniziamo a capire che cosa succederà nelle prossime puntate, partendo dalle anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 26 marzo 2021.

Liam, dopo esser stato minacciato di morte da Thomas, capisce che tutto quello che ha sempre sospettato è vero. Ma è ancora più preoccupato adesso visto che Hope continua a pensare che Thomas sia cambiato, completamente manipolata dalle parole del ragazzo. Steffy decide di chiedere a Zoe di restare a lavorare alla Forrester visto che li ha aiutati con il piano…Nella sua battaglia contro Thomas, Liam ha un valido alleato. Se Hope non si è resa conto di nulla, ci pensa invece Bill a comprendere quello che sta accadendo e si schiera dalla parte di suo figlio. Farà di tutto per tutelare questa nuova famiglia!

ma nella puntata di Beautiful di domani, che cosa succederà? Ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 26 marzo 2021

Liam ha tutte le intenzioni di tutelare la sua famiglia e non vuole che Thomas sia un pericolo per Hope. Ma la vicinanza della donna a Douglas potrebbe cambiare le cose. Liam vuole tuterale la piccola Beth: già in passato hanno sofferto a causa della follia di Thomas, per questo deve mettere dei paletti e deve pretendere che ci siano dei limiti. Vuole sposare Hope ma lo farà secondo le sue regole. Hope a questo punto deciderà di accettare? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate di Beautiful!

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati con le ultime news da Los Angeles! Beautiful ci aspetta domani, 26 marzo 2021 con una nuova puntata da non perdere.