Beautiful anticipazioni: intrighi, bugie e nuove coppie all’orizzonte

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Possiamo dirvi che negli Stati Uniti sta per succedere di tutto con un omicidio che renderà le trame della soap ricche di pathos e mistero ma per vederle in Italia, è ancora presto. Per cui torniamo agli episodi in onda in questi giorni nel nostro paese, con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 7 aprile 2021. Come avrete visto, il bacio tra Steffy e Liam ha provocato un vero uragano anche se il giovane non si aspettava di essere coinvolto per l’ennesima volta in questo triangolo amoroso. Ma quello che Liam non sa è che dietro a tutta questa storia c’è lo zampino di Thomas visto che è stato lui a chiedere a Steffy di baciare Spencer…Hope è molto delusa e non sembra essere intenzionata a perdonare il suo compagno.

Nel frattempo nella famiglia Spencer ci sono altri turbamenti amorosi. Wyatt infatti viene tartassato da sua madre convinta che Sally non sia la persona giusta per stare con lui. Il giovane non sa che pesci prendere e non riesce a capire se prova ancora qualcosa per Flo. Sally intanto affronta anche diversi problemi sul lavoro a causa di questa relazione che non decolla…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 aprile 2021

Neppure tra Ridge e Brooke le cose vanno alla grande e lo stilista si è lasciato consolare da Shauna che si trova sempre al momento giusto nel posto giusto. Ma Ridge sa bene di essere ancora innamorato di Brooke e quindi sceglie di dirle quello che è successo con la madre di Flo. Quinn pensa che Shauna possa avere delle possibilità con il Forrester e la incoraggia ad andare avanti. Shauna invece si concentra sulla relazione che Flo potrebbe avere con Wyatt, convinta che il ragazzo sia ancora innamorato di sua figlia. Brooke invece continua a credere che Flo non meriti di far parte della famiglia, nonostante abbia dato un rene per Katie.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.