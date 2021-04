Una vita anticipazioni: Ursula va da Andrade, Maite e Camino si baciano

Genoveva si augurava forse di vedere una reazione diversa in Felipe di fronte alla notizia di una possibile gravidanza ma a quanto pare l’avvocato non è entusiasta di questa novità. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani 8 aprile 2021. Andrà in onda domani su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1150 di Acacias 38 e cercheremo quindi di capire insieme quali saranno le prossime mosse di Genoveva. La donna è davvero incinta? Da lei tra l’altro ci si può davvero aspettare di tutto. E che cosa farà Felipe? L’avvocato come avrete visto, ha subito parlato con Liberto di quella che è la situazione e non ha nascosto il fatto di essere preoccupato per questa situazione. Felipe infatti non ha mai preso in considerazione la possibilità di sposarsi con la donna anche perchè sa bene di non amarla. E di questo parla con Liberto che ascolta le parole del suo amico. Ma le terrà per se o ne andrà subito a parlare con Genoveva? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 aprile 2021

Margarita continua a fingersi amica di Bellita e passa molto tempo con lei, soprattutto prende molto te con la donna e continua a versare dentro quella strana sostanza di cui non conosciamo le origini. Di che si tratta?

Camino è affascinata dal lavoro di Maite con i suoi appunti di nudo. La ragazza si avvicina e bacia Maite sulle labbra. Sembra proprio che tra le due stia sbocciando un amore, ma come potranno gestire questa situazione?

Il debutto di Jose come protagonista è un grande successo … Ma arriva anche uno sconosciuto a vedere lo spettacolo, chi sarà e che interesse ha per Jose Domínguez?

Arantxa e Cesáreo decidono di giocare con i loro colleghi che continuano a credere che i due abbiano una relazione e così ne approfittano e li prendono in giro.

Ursula sospetta il tradimento di Santiago e va in prigione: vuole vedere César Andrade.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 aprile 2021.