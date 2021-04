Una vita anticipazioni: Ursula stringe un patto con Andrade, Genoveva trema

Genoveva è davvero incinta? E’ questa la domanda che i telespettatori si faranno seguendo le prossime puntate di Una vita e oggi ve ne parliamo con le nostre anticipazioni che ci rivolano proprio la trama della puntata di domani 9 aprile 2021. Come avrete visto, Felipe non ha affatto preso bene questa notizia. Ma per una coppia che potrebbe vivere un crisi, ce n’è una nuova che sembra essere appena nata. Un nuovo amore è sbocciato ad Acacias 38, parliamo della coppia formata da Matie e Camino. Le due donne si sono scambiate un bacio ricco di passione. Siamo di fronte a uno scandaloso amore lesbo? In quell’epoca di certo, non era pensabile che due donne si amassero…Ursula nel frattempo è andata in carcere per incontrare Andrade e per proporgli un patto: si accorderanno?

Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domani 9 aprile 2021, con la prima parte dell’episodio 1151 di Acacias 38 come sempre alle 14,10 su Canale 5. E adesso ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 aprile 2021

Ursula ha offerto un patto che Andrade sembra non poter rifiutare: la testa di Felipe in cambio di tutte le informazioni che lui potrà dare su Santiago. Che cosa riuscirà a scoprire Ursula di compromettente? Felipe non immagina nulla di quello che sta succedendo e si concentra sul processo per il traffico di donne che vede imputato proprio Andrade…

Dopo il bacio appassionato che c’è stato Maite si rende conto che nessuna storia d’amore tra due donne potrà mai sbocciare e lo dice a Camino. La ragazza invece pensa che l’amore potrebbe trionfare e vorrebbe che la sua insegnante provasse a darle una possibilità. La ragazza non riesce a capire il perchè di questo pensiero ma Maite sembra non avere intenzione di restare, anzi, dice che vuole lasciare la città. Josè pensava di poter festeggiare con la sua famiglia dopo il debutto ma Bellita non sembra avere lo stesso entusiasmo e così lui decide di godersi il successo con i suoi compagni di avventura. Tra Genoveva e Felipe intanto, i rapporti iniziano a farsi tesi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 9 aprile 2021 su Canale 5.