Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt di nuovo vicini ma Sally non lo sa

Siete pronti per scoprire insieme a noi che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 10 aprile 2021 su Canale 5? Come sempre lo facciamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata! Si torna al sabato pomeriggio sempre dopo il Tg delle 13. E non potevano mancare le anticipazioni che ci svelano cosa sta per succedere a Los Angeles. Una nuova guerra ha inizio e ancora una volta Brooke e Quinn saranno le due protagoniste di questo scontro accesissimo. Ma non saranno le sole. C’è infatti una terza donna che parteciperà, anche se non in modo diretto in un primo momento allo scontro, parliamo di Shauna. Brooke non tollera che la donna sia ancora in città e venga persino protetta dalla sua famiglia. Ma proprio mentre lei si batte contro Shauna, Katie perora la causa di Flo e invita tutte le persone della sua famiglia a perdonarla e a darle una seconda possibilità.

Tra Flo e Wyatt c’è stato un bacio e i due sembrano aver deciso di riprovarci. Ma in teoria il figlio di Bill sarebbe ancora fidanzato con Sally, che cosa succederà quindi ora? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 aprile 2021

Quinn sembra aver vinto la prima battaglia contro Brooke ma del resto c’era da aspettarselo. Perchè mai Eric avrebbe dovuto cacciare di casa sua moglie? La Fuller per il momento incassa ma si prepara a fare la sua mossa. Intanto Flo si chiede se davvero Wyatt possa essere la persona giusta per lei e chiede al giovane Spencer di spiegarle che cosa provi realmente per Sally. Wyatt al momento sembra essere parecchio confuso…Flo però vuole che ci sia qualcosa di limpido in questa storia se proprio si deve ricominciare…Adesso tocca quindi a Wyatt prendere una decisione netta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda sabato pomeriggio su Canale 5.