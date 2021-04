Una vita anticipazioni: Genoveva sta per scoprire se è incinta ma Felipe non è felice

Camino continua a essere felice per quello che è successo con Maite, prova qualcosa di puro per lei ma forse non si rende conto dello scandalo che potrebbe generarsi se si sapesse di quello che succede tra loro! Ed è per questo che Maite sembra aver deciso di andare via da Acacias 38, lo farà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita che domani, 10 aprile 2021, andrà in onda con un episodio più lungo del solito. La soap infatti ci terrà compagnia dalle 14,10 alle 15,40 circa per poi dare la linea a Verissimo. Se abbiamo fatto bene i conti quindi, nel pomeriggio del sabato vedremo la seconda parte dell’episodio 1151 di Acacias 38 e l’intero episodio 1152 della soap spagnola…E adesso scopriamo nel dettaglio quello che accadrà in Spagna, con le ultime news sulla soap così amata e seguita dal pubblico italiano.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 aprile 2021 ( episodio 1151 seconda parte)

Emilio e Cinta continuano ad avere disaccordi poiché il ragazzo teme che quando inizierà i suoi tour lo dimenticherà. E Bellita, concentrata sulla sua amicizia con Margarita, soffre di vertigini tanto da cadere davanti a tutti in piazza a pochi passi da casa. Viene subito aiutata da Lolita ma nessuno potrebbe mai immaginare quello che le sta accadendo davvero a causa di Margarita…

Nonostante la notte romantica tra Marcia e Santiago, la donna non smette di dubitare di lui. Felipe, che la vede soffrire di superlavoro, chiede aiuto a Liberto per offrirle un lavoro meno impegnativo.

Javier Velasco, l’avvocato di Andrade, fa visita alla Genoveva nell’ufficio principale per informarla che una donna è andata a trovare il suo cliente in carcere. Genoveva non ha dubbi: era Ursula…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 aprile 2021 ( episodio 1152)

Genoveva apprezza la disponibilità dell’avvocato di Andrade e così scopriamo che la donna ha un altro alleato, infatti scopriamo che i due lavorano insieme. Nel frattempo, Andrade si lamenta con il suo avvocato che Felipe testimonierà.

Jose è preoccupato per lo svenimento di Bellita, anche se fortunatamente si tratta di un evento isolato. Emilio, temendo di perdere Cinta, si dichiara a lei ed entrambi si impegnano, ma la ragazza non è del tutto convinta della sua decisione, non sarebbe molto frettoloso?

Antoñito è ancora ossessionato dalle noccioline e Lolita sospetta che sia una brama per la sua gravidanza, perché è comune a Cabrahigo che le voglie siano subite anche dagli uomini.

Camino soffre con la partenza di Maite. Emilio è preoccupato quando vede sua sorella così imbronciata. La giovane non ha parlato con nessuno di quello che è accaduto tra lei e la sua insegnante. Liberto offre a Marcia un lavoro presso l’ambasciata brasiliana, nascondendo che è stato Felipe a ottenerlo. Santiago accetta di lasciare che sua moglie possa partecipare al colloquio di lavoro.

Genoveva dice a Felipe che tra tre giorni confermerà se è davvero incinta oppure no. Ma non trova in Felipe la risposta amorevole e disponibile che vorrebbe vedere…Le cose non sono andate come lei si aspettava…