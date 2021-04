Beautiful anticipazioni: Wyatt lascia Sally? Quinn e Shauna si alleano

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 11 aprile 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che accadrà nel prossimo episodio della soap di Canale 5. Si torna in onda anche domenica, con un breve episodio prima di passare la linea a Il segreto e poi a Domenica Live.

Facciamo quindi il punto della situazione: Brooke ha chiesto a Eric di cacciare sua moglie ma non solo. Non vuole che Shauna e Flo continuino a stare in città e chiede a Eric il suo appoggio. Ma il Forrester non può questa volta ascoltare le sue richieste. Quinn, che ha ascoltato tutto, giura vendetta e dichiara in qualche modo guerra alla Logan, facendole notare che per l’ennesima volta ha sbagliato a schierarsi contro di lei. Di tutt’altro avviso Katie che invece non sa come ringraziare Flo per il gesto che ha fatto per lei e che vorrebbe quindi che tutta la famiglia stesse vicina alla ragazza e la perdonasse per gli errori del passato.

Intanto tra Wyatt e Flo c’è un riavvicinamento ma la ragazza vuole capire se davvero il giovane Spencer questa volta è deciso, visto che in teoria è ancora fidanzato con Sally…E ora che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 aprile 2021

Flo chiede a Wyatt di essere molto chiaro e di prendere una decisione, deve capire che cosa vuole dalla vita e con chi vuole stare. Quinn parla con Shauna di quello che Brooke sta facendo e le promette che farà di tutto per far si che la Logan non si possa intromettere nella loro vita. Si vendicherà, non può lasciar correre questa volta perchè arrivare a fare quelle richieste a Eric ha significato superare ogni limite. L’alleanza tra Shauna e Quinn si fortifica.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 11 aprile 2021 su Canale 5.