Beautiful anticipazioni: Quinn medita vendetta, pensa di uccidere Brooke

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 aprile 2021? Come andrà a finire tutta la story line che vede Hope e Liam protagonisti? I due si renderanno conto di essere vittime di un grande inganno oppure no? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5 che ci aspetta come sempre alle 13,40 domani!

Prima di passare alle anticipazioni, facciamo il punto della vicenda: Quinn si rende conto che questa volta Brooke ha esagerato e ne parla con Shauna. La mamma di Flo è dalla parte della Fuller ma allo stesso tempo si rende conto che non vuole causare problemi a nessuno e visto che è stato messo in mezzo anche Eric, forse deve davvero farsi indietro. Ma Quinn non ha nessuna intenzione di darla vinta a Brooke e medita vendetta. Che cosa farà? Steffy era sul punto di dire tutto a Liam ma l’arrivo di Thomas ha cambiato le cose. E quindi per il momento, Liam continua a ignorare che Steffy lo ha baciato su suggerimento di suo fratello.

E ora scopriamo le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 aprile 2021

Saranno clamorose le anticipazioni di oggi. Infatti, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn inizierà a meditare vendetta contro Brooke. Per prima cosa dirà a Shauna che non deve lasciare la città, perchè non è necessario eseguire ogni richiesta della Logan che non è nessuno per fare queste richieste. La Fuller dirà alla mamma di Flo di essere stanca delle continue intromissioni di Brooke nella sua vita. Stanca così tanto da prendere una decisione importante. Confessa a Shauna di essere pronta a fare qualsiasi cosa, potrebbe persino ucciderla.

Ma siamo davvero sicuri che Quinn possa arrivare a tanto? Bhè in passato non avremmo avuto dubbi e forse, quella Fuller che per tanto tempo sembrava esser stata in letargo, sta per tornare…

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.