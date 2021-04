Beautiful anticipazioni: Sally crolla, farà del male a Flo?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani 17 aprile 2021? La soap americana torna in onda anche al sabato, come sempre e ci terrà compagnia anche questo fine settimana con tante cose che accadranno a Los Angeles. Prima di passare alle anticipazioni per i prossimi episodi, facciamo il punto della situazione. Abbiamo visto che Steffy avrebbe voluto dire a Liam che lo aveva baciato perchè istigata, se così possiamo dire, da Thomas. Ma non lo ha fatto, perchè alla fine suo fratello glielo ha impedito. E così Liam al momento non sa nulla e questa lite con Hope ha portato la giovane Logan ad avvicinarsi di più a Thomas, perchè mai immaginerebbe quello che ha fatto. Nel frattempo Sally dichiara guerra a Flo, pronta a tutto pur di restare insieme a Wyatt.

Ma c’è anche un’altra persona che sembra essere pronta a tutto per vendicarsi: parliamo di Quinn. La Fuller ha confessato a Shauna che questa volta ha intenzione di fare sul serio. Se Brooke continuerà a invadere i suoi spazi e a mancarle di rispetto, potrebbe arrivare a fare qualcosa di molto brutto…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 aprile 2021

Sally si rende conto di essere molto provata da tutto quello che è successo negli ultimi mesi. E anche i giorni che sono passati, le hanno davvero fatto molto male. La decisione di Wyatt l’ha sconvolta e così la ragazza decide di rivolgersi a un medico. E’ in una difficile situazione, ha paura per la sua stabilità mentale, avendo avuto ormai, un vero e proprio crollo emotivo. In questa complicata situazione, la ragazza potrebbe prendersela con Flo?

Brooke continua la sua battaglia contro Quinn e vuole anche l’aiuto di Hope che però sembra essere nuovamente concentrata solo su Douglas. La Logan quindi va ancora una volta a parlare con Eric e di certo la cosa non piacerà a Quinn.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 17 aprile 2021.