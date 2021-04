Il segreto torna il 25 aprile: cosa nasconde Jean Pierre, trama contro Isabel?

E alla fine, come abbiamo visto nella puntata de Il segreto andata in onda questo pomeriggio, anche per Adolfo è arrivato il momento di scoprire la verità su suo padre. Come reagirà quindi il giovane di fronte alla rivelazione di Thomas? Come vedrete, in un primo momento non la prenderà affatto bene ma successivamente si renderà conto che c’è solo una persona alla quale deve chiedere spiegazioni e quella persona è sua madre. Come si comporterà Isabel? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda domenica 25 aprile 2021. Le puntate de Il segreto in onda alla domenica pomeriggio sono sempre più corte ed è per questo motivo che potrebbero tenerci compagnia anche per tutto il mese di maggio. Mancano pochi episodi al gran finale ma considerato che di una puntata originale, se ne fanno anche 4 in Italia, la strada verso l’epilogo è davvero lunga!

Nonostante domenica prossima sia un giorno di festa, si andrà regolarmente in onda, vedremo sia Il segreto che Beautiful e per finire anche una nuova puntata di Domenica Liva.

Ma torniamo a Puente Viejo, che cosa succederà nella puntata in onda domenica prossima? Ecco le anticipazioni per voi.

Il segreto anticipazioni: la trama di domani 19 aprile 2021

Come vedremo nelle prossime puntate de Il segreto, dopo aver capito che Tomas non stava mentendo, oltre a mostrarsi rammaricato con la madre per averlo fatto vivere nella menzogna fin dalla sua nascita, il De Los Visos chiarirà al francese di non voler avere nulla a che fare con lui e che non lo considererà mai come un padre! A quanto pare non vuole avere nulla a che fare con Jean Pierre. Per Adolfo il pensiero di essere un figlio bastardo è totalmente inaccettabile. Ma a ripensarci bene, è anche quello che sta succedendo a lui visto che Marta è incinta e aspetta proprio un figlio che dovrebbe essere il suo…

Non perdete di vista, nelle prossime puntate de Il segreto, anche Jean Pierre…Come vedremo nei prossimi episodi della soap spagnola, nel momento in cui Adolfo e Isabel si allontaneranno dal salone della villa per continuare a chiarire le loro ultime divergenze, Jean Pierre approfitterà del marasma venutosi a creare per mettersi in contatto telefonico con Parigi. Con chi sta parlando, che cosa trama?

Appuntamento alle prossime puntate per scoprirlo.