Beautiful anticipazioni: Liam si riavvicina a Steffy, lei confesserà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 22 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi della soap americana in onda su Canale 5. Tante storie che si intrecciano in queste ultime puntate di Beautiful: abbiamo una nuova guerra che vede Brooke e Quinn una contro l’altra. E non solo…Perchè negli ultimi episodi abbiamo visto come Thomas abbia capito chi sia la sua vera alleata : se vuole far fuori la Logan, deve puntare su Quinn che da anni ormai, ha il dente avvelenato. Katie aveva consigliato a Wyatt di riavvicinarsi a Flo, di darle una seconda possibilità e mai si sarebbe immaginata di trovarsi in ospedale con Sally, ad attendere le analisi e i risultati dei test che ha fatto, credendo di stare poco bene… Katie suggerisce a Sally di dire a Wyatt quello che sta succedendo ma la ragazza non vuole la pietà di un uomo, che tornerebbe con lei solo perchè malata…

Cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 aprile 2021

Steffy continua a chiedersi che cosa fare. Sa bene che Liam non accetterebbe l’ennesima bugia e l’ennesima macchinazione di Thomas. Ma allo stesso tempo le cose tra loro sembrano andare alla grande e il giovane è felice insieme a lei e alla piccola Kelly. Lo avevamo lasciato qualche giorno fa chiedere la mano di Hope ma a quanto pare ha dimenticato in fretta i sentimenti per la figlia di Brooke. Ma che cosa succederebbe se Steffy gli dicesse che lo ha baciato perchè è stato Thomas a chiederlo? E’ vero che lei lo avrebbe fatto lo stesso, perchè ama a quanto pare Liam ma in quella circostanza, era stato suo fratello a darle questo suggerimento…Liam dal canto suo sa bene che tra lui e Hope le cose si sono complicate a causa di Thomas e ne parla con Wyatt. Ma a quanto pare visto che Hope ha preso la sua decisione, lui andrà per la sua strada ed è per questo che si avvicina sempre di più a Steffy.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 22 aprile 2021.