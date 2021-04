Beautiful anticipazioni: Thomas apre il suo cuore a Hope, lei ci ricasca?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda sabato 24 aprile 2021? Un altro pomeriggio all’insegna della soap americana il sabato in compagnia di Beautiful è ormai un appuntamento fisso per il pubblico. E c’è grande curiosità per sapere che cosa accadrà nelle prossime puntate: Liam e Steffy torneranno insieme? Hope e Thomas? La ragazza capirà che dietro a tutto quello che è successo nella sua vita negli ultimi mesi c’è sempre l’ombra del figlio di Ridge? Nel frattempo Wyatt ha scoperto che Sally non sta bene, come cambiano quindi le cose tra loro? Zoe pensa di essere davvero al centro dei pensieri di Thomas e non si rende conto delle attenzioni che Carter le sta riservando. La giovane non immagina neppure lontanamente di essere solo una pedina nelle mani del Forrester ma siamo solo all’inizio di questa vicenda che regalerà al pubblico di Canale 5 tantissimi colpi di scena al momento del tutto inaspettati.

Per Thomas è arrivato il momento di mettere le carte in tavola. E senza troppi giri di parole, rivela a Hope di essere ancora innamorato di lei: è questo il motivo per il quale alla fine ha concesso la custodia del piccolo Douglas.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 aprile 2021

Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, Sally riceverà l’appoggio di Wyatt che inizierà anche a sentirsi in colpa per quello che è successo nelle ultime settimane. Ma questo non significa che il figlio di Bill voglia tornare con la giovane stilista. Shauna e Quinn, che non sanno nulla degli ultimi sviluppi di questa vicenda, si rallegrano invece per il fatto che Wyatt abbia finalmente capito che ama ancora Flo…Ma come andrà a finire questa storia?

Hope deve fare i conti con le rivelazioni di Thomas, come reagirà? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 24 aprile 2021.

Vi ricordiamo che domani dopo Beautiful ci aspetta un episodio lungo di Una vita, assolutamente da non perdere.