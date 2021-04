Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe vicini al bacio ma Genoveva scopre tutto

Sembravano essere destinate a diventare nemiche per la pelle e invece…Genoveva a quanto pare si rende conto di aver bisogno di Ursula per i suoi progetti futuri, ma dopo tutto il male che le è stato fatto, la Dicenta accetterà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 24 aprile 2021. Una vita torna al sabato e nel pomeriggio di domani ci aspetta un episodio lungo più del solito! Vedremo domani l’intero episodio 1159 di Acacias 38 e scopriremo anche che cosa succederà con il ritorno a casa di Felipe. Genoveva pensava che dopo l’incidente l’avvocato si sarebbe affidato a lei ma invece…Felipe ama un’altra donna e non lo può nascondere in nessun modo!

Ma vediamo nel dettaglio quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, la soap ci aspetta dopo Beautiful come sempre su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 aprile 2021

Ursula si presenta a casa di Genoveva vestita da suora. La donna ha paura di restare da sola in questo tentativo di conquistare Felipe e teme che la Dicenta le possa fare del male. Decide quindi di giocare una carta diversa e le offre di allearsi. Felicia affronta Maite per cercare di capire che cosa sta succedendo a Camino ma non immagina che ci sia un tormento d’amore in sua figlia. Lancia pesanti accuse contro l’artista ma non centra il punto…

Felipe è ancora in ospedale e riceve anche la visita di Ramon. Insieme cercano di capire chi possa averlo investito. Felipe è convinto che il solo che avesse motivo per vederlo in ospedale è Andrade. Stenta a credere che Santiago sia coinvolto in questa vicenda. Cinta capisce che tra i suoi genitori sta succedendo qualcosa e si rende conto che sua madre sta soffrendo ma non sa quello che realmente accade. Alla fine però la cantante mette le carte sul tavolo e accusa suo marito di averla tradita. Josè stenta a credere che sua moglie gli abbia potuto fare delle accuse di questo genere. I due litigano e Josè passa la notte sul divano.

Marcia va a trovare suo marito in carcere, anche lei crede che Santiago non abbia nulla a che fare con l’incidente di Felipe. Purtroppo però succede qualcosa che Marcia non immaginava. In carcere incontra Andrade che l’aggredisce. La domestica parla con Cinta di quello che sta succedendo tra i suoi genitori e le spiega dei sospetti di Bellita.

Quando Felipe torna a casa, Marcia va a trovarlo e i due stanno per baciarsi quando arriva anche Genoveva che assiste alla scena e stenta a crederci…Cosa farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 24 aprile 2021.