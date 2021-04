Beautiful anticipazioni: Sally aspetta i risultati, è molto malata?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 25 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani! Pronti per sintonizzarvi su Canale 5 anche di domenica pomeriggio? Come avrete visto nell’ultimo periodo di cose ne sono successe: Steffy e Liam sembrano aver deciso di riprovarci. Steffy in realtà era sul punto di raccontare tutto a Liam, di parlargli di quello che Thomas aveva fatto ma poi ha dovuto cambiare idea, anche fermata dallo stilista. Steffy avrebbe persino voluto raccontare tutto a Hope ma poi non lo ha fatto. Ed è anche per questo che Thomas ha avuto modo di dire a Hope che non ha mai smesso di amarla e che ci tiene a lei. Hope forse non se lo aspettava visto che di recente Thomas si era avvicinato a Zoe e tutti credevano che stesse per ricominciare. Wyatt intanto, dopo aver scoperto che Sally non sta bene ed è in attesa di importanti risultati, si offre di starle vicino. Sally però non vuole la sua pietà visto che ha deciso di lasciarla…Tra i due finisce così oppure ci sarà modo di recuperare almeno un bel rapporto di amicizia?

Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 25 aprile 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 aprile 2021

Niente pausa per le soap di Canale 5, si va in onda anche domani giorni di festa. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per accadere a Los Angeles.

Katie non ha parlato con nessuno di quello che è successo con Sally, rispettando la volontà della ragazza. Bill però inizia a pensare che sua moglie stia di nuovo male, vedendola molto turbata. In realtà Katie è solo preoccupata per Sally che sta aspettando i risultati delle analisi. La Logan decide di chiedere a Sally di poter andare in ospedale con lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 25 aprile 2021. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda una nuova puntata de Il segreto e poi Domenica Live.