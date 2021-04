Una vita anticipazioni: Bellita sta male, è stata avvelenata da Margarita?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 28 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. Come avrete visto Bellita inizia a stare molto male. La sua famiglia ha sempre pensato che fosse lo stress, che i suoi malesseri fossero legati alle preoccupazioni. Nessuno si è reso conto che nelle ultime settimane Margarita ha messo nel te una sostanza strana probabilmente per avvelenare Bellita. E adesso la moglie di Josè sta male. Che ne sarà di lei? Non ci resta che scoprire tutti i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 aprile 2021

Arantxa Josè cercano di capire che cosa è successo a Bellita. La cantante infatti è svenuta sotto i loro occhi.

Nonostante sia davvero turbata per quello che ha visto, Genoveva continua a prendersi cura di Felipe. L’avvocato tra l’altro le assicura che non ha nulla di cui preoccuparsi, che la visita di Marcia era solo quella di una amica che chiedeva come stesse, nulla di più. Ma Marcia sa bene che le cose non stanno affatto in questo modo…Felipe inizia però ad avere qualche sospetto sul comportamento di Genoveva e ne parla con Agustina. La domestica lo rassicura: Genoveva ha sempre fatto il possibile per lui e gli è sempre stata accanto. Deve fidarsi perchè si vede che ci tiene moltissimo…

Maite e Camino si sono lasciate travolgere dalla passione e hanno fatto l’amore. Entrambe adesso si sentono felici e innamorate e sognano a occhi aperti. le due donne pensano a come gestire le cose perchè chiaramente non possono dire a nessuno che si amano. Ma non vogliono rinunciare a questo amore.

Cinta e Josè cercano di capire che cosa sia successo a Bellita. Santiago dà a Marcia quella che secondo lui è una bella notizia: ha ricevuto un telegramma da un imprenditore cubano e spera di poter partire il prima possibile ma sua moglie non sembra essere poi così felice della novità. Felicia e Rosina dopo aver saputo del malessere di Bellita vanno a farle visita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 aprile 2021 su Canale 5.