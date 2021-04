Beautiful anticipazioni: per Sally un solo mese di vita, sta davvero morendo?

Sally è davvero malata, soffre davvero di una malattia che non potrà mai essere curata? Sembra proprio che per la Spectra non ci sia nessuna buona notizia dopo la visita medica. Le analisi sembrano parlare chiaro: a Sally resta pochissimo da vivere e sia lei che Katie sono praticamente sconvolte di fronte a questa notizia. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 aprile 2021. Questo mese si chiude in Italia quindi con un clamoroso colpo di scena. Come vi abbiamo già detto, questa story line ci terrà compagnia per diverso tempo e alla fine ci sarà anche un colpo di scena, o forse più di uno.

Per chi vuole conoscere in anticipo, leggendo gli spoiler che arrivano direttamente dall’America, ecco le novità e le anticipazioni sulla vicenda che vedrà Sally protagonista.

Intanto alla Forrester, Thomas continua a fare il suo gioco e bacia Zoe sapendo che Hope avrebbe visto tutto. La giovane Logan prova una strana gelosia che non si sa spiegare… Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani, appuntamento come sempre alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 aprile 2021

Sally cerca di metabolizzare la notizia che ha appena avuto. Non è da sola visto che casualmente ( ma forse neppure troppo) in ospedale prima di ricevere i risultati aveva incontrato Katie che le era rimasta poi vicina per tutto il tempo. Sally ha scoperto che le resta solo un mese di vita e che non ci sono speranze per la malattia che ha. Katie ascolta le parole di Sally ed è turbata. Quasi scioccata promette a Sally che non dirà a nessuno di quello che sa e che non parlerà con nessuno della malattia. Ma siamo davvero sicuri che non lo farà? Sally è stata chiara, non vuole che le persone che si erano allontanate da lei le si avvicinino solo per pietà…

Katie però non riesce a tenere il segreto e dice tutto a Bill. Il padre di Wyatt stenta a credere che possa succedere ma Katie gli spiega per filo e per segno tutto quello che la dottoressa ha detto…Adesso ci chiediamo: Bill dirà a suo figlio quello che succede a Sally?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 29 aprile 2021.