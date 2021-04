Beautiful anticipazioni: Sally è malata davvero? Tutta la verità

Come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful in onda in Italia, Sally sta aspettando i risultati per delle analisi che ha fatto. La ragazza sembra essere convinta di essere molto malata. Per caso, almeno così sembrerebbe, Sally ha anche incontrato in ospedale Katie che, preoccupata vista la recente separazione da Wyatt, si è offerta di starle vicino in questo momento difficile, in attesa dei risultati. Ma Sally è davvero malata, e di che cosa soffre? Che malattia ha? Se siete curiosi di scoprilo e se volete leggere spoiler e anticipazioni dalle puntate americane di Beautiful, allora siete nel posto giusto. Cerchiamo di capire insieme tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Beautiful. Possiamo dirvi che questa story line si farà sempre più intricata, coinvolgerà anche Flo e avrà un epilogo inatteso!

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Sally è davvero malata?

Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, Sally non è davvero malata ma deciderà di sfruttare questa situazione, pensando di poter riconquistare Wyatt. Sally quindi racconterà a tutti di essere molto malata, di avere una malattia mortale. Dirà che i medici le hanno detto che le resta ben poco da vivere, forse solo qualche mese. Quindi la risposta alla nostra domanda è semplice: Sally non è davvero malata ma sta fingendo.

Beautiful anticipazioni: Flo sospetta e indaga

Ovviamente Sally se la dovrà vedere con Flo perchè la giovane fidanzata di Wyatt inizierà ad avere dei sospetti. In un primo momento cercherà di capire il suo fidanzato che ha deciso di passare un po’ di tempo con Sally, visto che a suo dire le rimangono pochi mesi da vivere. Flo non è molto entusiasta della cosa. E si renderà conto che forse la giovane Spectra non sta raccontando la verità…

Sally e la sua complice Penny

Ma come farà Sally a fingere di essere malata? La ragazza si appoggerà a Penny Escobar, una giovane dottoressa che non ama il suo lavoro. Infatti si lascerà sopraffare da una promessa di Sally, che si sarà detta disponibile a trovarle un posto di lavoro alla Forrester Creations una volta che tutto sarà finito e avrà ottenuto nuovamente l’amore incondizionato di Wyatt. Sally non avrebbe voluto studiare medicina ma lo ha fatto per accontentare i suoi genitori e adesso nella promessa di Sally vede la sua grande occasione. Ma Sally non aveva messo in conto che la pazienda della sua amica ha un limine…Penny inizierà ad avere dei sensi di colpa e supplicherà Sally di arrivare alla fine della loro spregevole macchinazione, ovvero la scoperta di una cura miracolosa per il suo male.

Il piano di Sally: trovare una cura miracolosa

A quanto pare il piano iniziale della Spectra era semplice: far credere di essere guarita grazie a una cura miracolosa dopo che Wyatt era tornato al suo fianco. Ma come andranno davvero le cose? Flo inizierà ad avere dei sospetti e deciderà di indagare privatamente su quanto sta accadendo nella vita di Sally.

Flo scopre la verità sulla malattia di Sally?

Siamo solo all’inizio di questa vicenda in Italia per cui le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. Flo infatti sembrerà ricevere l’appoggio di alcuni componenti della famiglia ma non ha fatto i conti con Sally che sembra essere disposta a tutto pur di andare avanti con il suo folle piano.