Una vita anticipazioni: Bellita sta morendo per colpa d Margarita ?

Felipe è rimasto praticamente senza parole dopo che Genoveva gli ha detto di non volerlo sposare. Ma quali sono i motivi per i quali la donna ha deciso di dire no a questa proposta di matrimonio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 30 aprile 2021. Nella prossima puntata della soap spagnola vedremo come Genoveva spiegherà a Felipe il perchè delle sue azioni. Nel frattempo le condizioni di Bellita non migliorano e la donna inizia a pensare che potrebbe morire. Qualcuno si renderà conto che Bellita non sta male solo per lo stress ma che c’è ben altro? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1162 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 aprile 2021

Genoveva spiega a Felipe di essere innamorato di lui con tutta la sua anima ma adesso l’avvocato lo mette in dubbio. La donna però senza troppi giri di parole si spiega in modo impeccabile: vuole sposare un uomo che per lei provi gli stessi sentimenti, che la ami senza dubbi. Felipe però non vuole che la donna cresca un figlio bastardo. Ma Genoveva ha già un suo piano: con tutti i soldi che Alfredo le ha dato può scegliere di vivere in qualsiasi parte del mondo, dove nessuno la conosce e raccontare la storia che preferisce. Sta quindi per lasciare Acacias 38? Felipe lo permetterà? L’uomo infatti le dice di essere disposto a tutto per crescere insieme a lei questo figlio e allora Genoveva gioca il suo asso: è davvero disposto a tutto ma proprio a tutto?

Josè continua a prendersi cura di Bellita ma le sue condizioni di salute non sembrano migliorare, anzi. Il padre di Cinta conferma a sua moglie quello che prova per lei, la ama come il primo giorno e non gli verrebbe mai in mente di tradirla…

Rientrato alla locanda Santiago trova Marcia pronta a chiederle spiegazioni: ha visto l’incontro tra lui e Ursula e vuole sapere tutto. Margarita saputo che Bellita non sta bene si presenta a casa sua…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 30 aprile 2021.