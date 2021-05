Il segreto anticipazioni: Marta perderà il bambino? Una vendetta per Ramon

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica prossima? Purtroppo gli episodi della soap spagnola sono sempre più corti ed è per questo che ci vorrà un po’ di tempo in più prima di arrivare al gran finale della saga ma ormai siamo vicini. Che cosa succederà nelle ultime puntate de Il segreto? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata del 9 maggio 2021.

Ma facciamo prima il punto della situazione per capire che cosa sta succedendo a Puente Viejo in questi ultimi episodi della soap spagnola. Urrutia non riesce più a trovare un lavoro e per questo sta molto male. Intanto una spaventatissima Alicia ha paura di essere nuovamente attaccata dagli Arcangeli.

Le api di Onesimo vengono istigate da Hipólito e di conseguenza pungono molti degli abitanti di Puente Viejo. Isabel, dopo aver ricevuto istruzioni dai suoi superiori degli Arcangeli, chiama Tomás e don Filiberto per comunicare loro i nuovi piani.

Il segreto anticipazioni: la trama del 9 maggio 2021

Come avrete visto tutta l’ira di Ramon è esplosa di nuovo ma questa volta le cose sono molto complicate…Marta infatti non sta affatto bene e l’uomo non se la potrà cavare facilmente. Ramon tiene in braccio Marta, che è priva di sensi. L’uomo chiede disperatamente aiuto…Arriva subito Manuela che si renderà conto di quello che è successo capendo immediatamente che Ramon ha fatto del male a Marta e per questo gli dirà di stare lontano dalla figlia di Ignacio. A nulla servirà l’immediato arrivo in casa del dottore che potrà solo prendersi cura di Marta ma non potrà salvare il bambino che sta aspettando.

Da non perdere gli sviluppi di tutta questa storia perchè Marta per la prima volta racconterà a sua madre tutto quello che è successo con Ramon e Begoña prenderà una decisione molto importante: Ramon deve essere messo al suo posto.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 9 maggio 2021 su Canale 5.